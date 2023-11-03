مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة فى النمسا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم /الجمعة/ أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة فى البلاد كانت متجهة من كرواتيا إلى ولاية "سالزبورج" النمساوية.
ونقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية عن الشرطة قولها، إن الحادث وقع عندما تحطمت الطائرة وهى من طراز "سيروس إس آر 20" فى ولاية "سالزبورج" عقب إقلاعها بساعتين من العاصمة الكرواتية (زغرب)، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث الأشخاص الأربعة من بين حطام الطائرة إلا أنه لم يتم التعرف عليها بعد.
وأشارت الشرطة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحادث.
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