مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة فى النمسا

MENAFN - Youm7) أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم /الجمعة/ أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة فى البلاد كانت متجهة من كرواتيا إلى ولاية "سالزبورج" النمساوية.



ونقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية عن الشرطة قولها، إن الحادث وقع عندما تحطمت الطائرة وهى من طراز "سيروس إس آر 20" فى ولاية "سالزبورج" عقب إقلاعها بساعتين من العاصمة الكرواتية (زغرب)، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث الأشخاص الأربعة من بين حطام الطائرة إلا أنه لم يتم التعرف عليها بعد.



وأشارت الشرطة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحادث.



