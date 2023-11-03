حكومة منطقة هونج كونج الصينية تدين بشدة محاولة أمريكية لفرض عقوبات عليها

MENAFN - Youm7) أعربت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم /الجمعة/ عن إدانتها الشديدة لمحاولة بعض المشرعين الأمريكيين إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين فى هونج كونج على ما تسمى "قائمة العقوبات".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المشرعين الأمريكيين طلبوا خلال استعراض "مشروع قانون" مراجعة إدراج سكرتير العدل والأمين العام للجنة حماية الأمن الوطنى لدى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومفوض الشرطة وعدد من القضاة والمدعين العامين لدى المنطقة، على "قائمة العقوبات" فى محاولة لترهيب موظفى منطقة هونج كونج المعنيين بحماية الأمن الوطني.



وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إنه من الواضح أن حماية الأمن الوطنى تقع ضمن الشؤون الداخلية لسلطة قضائية ذات سيادة، وبالتالى فإن تنفيذ قانون الأمن الوطنى فى هونغ كونغ، خالى من أى تدخل.



وتحث حكومة المنطقة الإدارية الخاصة ، وفقا لوكالة "شينخوا" السياسيين الأمريكيين المعنيين على تمييز الحقائق من المغالطات، والتوقف فورا عن العمل ضد القانون الدولى والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وعدم التدخل فى شؤون هونج كونج والتى تعد من الشؤون الداخلية البحتة للصين.



كما أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية فى منطقة هونج كونج، وكذلك السلطة القضائية فى منطقة هونج كونج، اليوم، عن بالغ رفضهما وإدانتهما للمحاولة الأمريكية.