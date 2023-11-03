مصطفى زيكو يحرز هدف تعادل زد فى مرمى الزمالك بالدقيقة 32 .. صور

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل زد كلاً من.. حراسة المرمى .. على لطفى، خط الدفاع .. محمد سمير، مصطفى العش ، محمد أشرف ، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي ، عبدالله مجدى ، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين ، مصطفى "زيكو".































































































































