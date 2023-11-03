إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى Nile

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى Nile
التاريخ
11/3/2023 2:43:41 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الغد في الجولة السادسة من دورى
nile ، وأبرزها مباراة الأهلي والمقاولون العرب .
وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون كالتالي:
إبراهيم نور الدين حكم ساحة، شريف عبد الله ووائل شعبان حكمين مساعدين، محمود وفا حكم رابع، محمود بسيوني حكم فار، وصبحي العمراوي حكم فار مساعد.
فيما اختارت لجنة الحكام لمباراة الجونة والداخلية والتي تقام على ستاد خالد بشارة طاقما تحكيميا مكون من: محمود الدسوقي حكم ساحة، أسامة السيد ومصطفى حسن حكمين مساعدين، أسامة إسماعيل حكم رابع، مصطفى الشهدي حكم فار، ووليد عبد الرازق حكم فار مساعد.
وجاء طاقم تحكيم مباراة بلدية المحلة وفاركو كالتالي: مصطفى عثمان حكم ساحة، أحمد نوفل وعمرو جمعة حكم مساعد، محمد العتباني حكم رابع، عبد العزيز السيد حكم فار، ومحمد عباس قابيل حكم فار مساعد.
MENAFN03112023000132011024ID1107368940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.