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إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى Nile

11/3/2023 2:43:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الغد في الجولة السادسة من دورى
 nile ، وأبرزها مباراة الأهلي والمقاولون العرب .



وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون كالتالي:




إبراهيم نور الدين حكم ساحة، شريف عبد الله ووائل شعبان حكمين مساعدين، محمود وفا حكم رابع، محمود بسيوني حكم فار، وصبحي العمراوي حكم فار مساعد.



فيما اختارت لجنة الحكام لمباراة الجونة والداخلية والتي تقام على ستاد خالد بشارة طاقما تحكيميا مكون من: محمود الدسوقي حكم ساحة، أسامة السيد ومصطفى حسن حكمين مساعدين، أسامة إسماعيل حكم رابع، مصطفى الشهدي حكم فار، ووليد عبد الرازق حكم فار مساعد.



وجاء طاقم تحكيم مباراة بلدية المحلة وفاركو كالتالي: مصطفى عثمان حكم ساحة، أحمد نوفل وعمرو جمعة حكم مساعد، محمد العتباني حكم رابع، عبد العزيز السيد حكم فار، ومحمد عباس قابيل حكم فار مساعد.












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