Saturday, 04 November 2023 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيراميكا يتقدم على بيراميدز بهدف أحمد القندوسى فى الشوط الأول.. فيديو

11/3/2023 2:43:41 PM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق سيراميكا فى التقدم على بيراميدز بهدف نظيف فى الشوط الأول، فى المباراة التى تجمعهما حاليا على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى nile.



سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى.



وأنقذ أحمد رمضان بيكهام هدف محقق من فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز الذى استغل تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ليتصدى لها أحمد رمضان بجسده قبل وصولها لمرمى محمد بسام، ليضيع التعادل على بيراميدز فى الدقيقة 25.



وأهدر محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز فرصة التعادل فى الدقيقة 31 بعدما استلم تمريرة من عبد الله السعيد لينفرد بمحمد بسام ولكن يضعها بغرابة خارج مرمى سيراميكا.



وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز كالتالي:



حراسة المرمى: محمد بسام



خط الدفاع: محمد شكري
- احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.



خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.



خط الهجوم:
جون ايبوكا.



يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي -
عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.



بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:




حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي



خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق



خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس.



ويحتل بيراميدز قمة الدورى برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 أنتصارات وتعادل ولم يتذوق الفريق السماوى مرارة الخسارة هذا الموسم، وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 4 أهداف.



فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر بـ4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.
















MENAFN03112023000132011024ID1107368939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث