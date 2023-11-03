زد ينهى الشوط الأول متعادلا مع الزمالك 1 - 1 فى دورى Nile.. فيديو

MENAFN - Youm7) انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وزد التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

وسيطر الزمالك بشكل كامل على مجريات الربع ساعة الأولى من اللقاء، ونجح سيف الدين الجزيرى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من السنغالى إبراهيما نداى، ليسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 12 أهدر الفارس الأبيض فرصه هدف ثانى محقق.

مع بداية الربع ساعة الثانية بدأ فريق زد فى دخول المباراة وتشكيل خطورة على الفارس الأبيض، لكن لم ينجح أبناء مجدى عبد العاطى فى تسجيل هدف التعادل مع الأبيض.

وفى الدقيقة 31 سجل مصطفى "زيكو" هدف التعادل لزد فى شباك الفارس الأبيض، بعد "دربكة" فى دفاع الأبيض، واستمر ضغط فريق زد بشكل مكثف حتى نهاية الشوط الأول، وسط أخطاء دفاعية من لاعبى الزمالك.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى .. على لطفى، خط الدفاع .. محمد سمير، مصطفى العش، محمد أشرف، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدى، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين، مصطفى "زيكو".



