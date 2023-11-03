Saturday, 04 November 2023 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلى يختتم استعداداته للمقاولون.. وكولر يحذر لاعبيه من تكرار الأخطاء

11/3/2023 2:43:41 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غد السبت باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile).



وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها مع اللاعبين عن أخطاء وقعوا فيها خلال مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الافريقي لكرة القدم وتسببت في خروج الأهلي من البطولة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف في جنوب أفريقيا والتعادل السلبي بالقاهرة في مباراة الإياب.



وطالب كولر لاعبي الأهلي بعدم تكرار هذه الأخطاء في مباراة الغد امام المقاولون من أجل الفوز لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري التي حققها هذا الموسم.



كما شهد المران تقسيمة قوية للاعبين ومران خاص لحراس المرمى ثم دخل الفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.












MENAFN03112023000132011024ID1107368937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث