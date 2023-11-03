(الهلال الأحمر) المصري يدعو العالم لمواصلة تقديم المساعدات لتجنب كارثة إنسانية بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 11 (كونا) -- دعا مدير جمعية (الهلال الأحمر) المصري رامي الناظر اليوم الجمعة دول العالم إلى استكمال جسر المساعدات الجوية الموجهة لإغاثة قطاع غزة وقال إن مخزون المساعدات المخصصة لغزة على وشك النفاد.
وحذر الناظر في تغريدة على موقع (إكس) للتواصل الإجتماعي من أن التأخير في استكمال جسر المساعدات الإنسانية "التي هي على محدوديتها" سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي في القطاع.
في السياق نفسه أعلن (الهلال الأحمر) المصري في بيان أنه قام بتسليم نظيره الفلسطيني الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح بحمولة بلغت 102 شاحنة ليرتفع العدد الاجمالي للشاحنات التي دخلت غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى 343 شاحنة.
وأضاف أن الشاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الوضع الانساني الصعب لأهالي القطاع.
وأكدت أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة فإن الطواقم الطبية بالهلال الأحمر المصري تواصل العمل ليلا ونهارا لتقديم العناية والعلاج لاهالي غرة.
وكان الناظر أكد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن غالبية المساعدات الإغاثية الكويتية للأشقاء الفلسطينيين دخلت غزة عبر رفح مشيرا إلى استكمال العمل لإدخال بقية المساعدات التي جاءت عبر جسر جوي كويتي عاجل. (النهاية)
م م / م م ج
MENAFN03112023000071011013ID1107368936
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