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(الهلال الأحمر) المصري يدعو العالم لمواصلة تقديم المساعدات لتجنب كارثة إنسانية بغزة

11/3/2023 2:43:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 11 (كونا) -- دعا مدير جمعية (الهلال الأحمر) المصري رامي الناظر اليوم الجمعة دول العالم إلى استكمال جسر المساعدات الجوية الموجهة لإغاثة قطاع غزة وقال إن مخزون المساعدات المخصصة لغزة على وشك النفاد.
وحذر الناظر في تغريدة على موقع (إكس) للتواصل الإجتماعي من أن التأخير في استكمال جسر المساعدات الإنسانية "التي هي على محدوديتها" سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي في القطاع.
في السياق نفسه أعلن (الهلال الأحمر) المصري في بيان أنه قام بتسليم نظيره الفلسطيني الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح بحمولة بلغت 102 شاحنة ليرتفع العدد الاجمالي للشاحنات التي دخلت غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى 343 شاحنة.
وأضاف أن الشاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الوضع الانساني الصعب لأهالي القطاع.
وأكدت أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة فإن الطواقم الطبية بالهلال الأحمر المصري تواصل العمل ليلا ونهارا لتقديم العناية والعلاج لاهالي غرة.
وكان الناظر أكد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن غالبية المساعدات الإغاثية الكويتية للأشقاء الفلسطينيين دخلت غزة عبر رفح مشيرا إلى استكمال العمل لإدخال بقية المساعدات التي جاءت عبر جسر جوي كويتي عاجل. (النهاية)

م م / م م ج



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