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وزير الخارجية الكويتي يعقد في موسكو جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الروسي

11/3/2023 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 3 - 11 (كونا) -- عقدت اليوم الجمعة في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف.
حيث نقل وزير الخارجية في مستهل المباحثات أطيب تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وصادق تحيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحكومة وشعب دولة الكويت لروسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لروسيا وشعبها الصديق مشيدا بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية التي تشهد عامها الـ60 من قوة ومتانة وتعاون وثيق.
ومن جانبه عبر وزير خارجية روسيا الاتحادية عن أطيب التحيات للقيادة السياسية في دولة الكويت مثمنا الروابط العميقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين معربا عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والتعاون القائم مع دولة الكويت في جميع المجالات.
وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مواقع متقدمة وبحث كل ما من شأنه أن يحقق رؤى قيادتي البلدين الصديقين نحو المزيد من التقدم ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الخطير في قطاع غزة ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لوقف القتال الدائر وضمان عدم اتساع دائرة الصراع وتكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي لضمان توفير المعابر الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق وتكريس العمل المشترك نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وإيران.
كما تم التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.
وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي أحد محاور المباحثات وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح خلاله عن الشكر لنظيره الروسي على دعوته لزيارة موسكو مبينا أن المباحثات الثنائية كانت "مثمرة وبناءة" وتناولت سبل تطوير العلاقات "القوية والتاريخية" بين البلدين.
وأوضح وزير الخارجية أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع (الاتحاد السوفيتي) وذلك في العام 1963 إذ يحتفل البلدان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية التي "نفخر بها وبمستواها" مشيرا إلى الاتفاق المشترك على تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وقال الشيخ سالم الصباح إنه أطلع وزير الخارجية الروسي على "محادثاتنا مع العراق بشأن أهمية إنهاء ترسيم حدودنا البحرية لما بعد العلامة 162 وكان هناك تطابق في وجهات النظر بأهمية إنهاء ترسيم هذه الحدود وكيفية تحقيق ذلك".
وأفاد بأن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة منوها إلى تطابق وجهات النظر بأهمية وقفها فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف أن ما نشاهده في قطاع غزة "يدمي القلوب" مع بلوغ عدد الضحايا نحو تسعة آلاف منهم حوالي أربعة آلاف طفل أي بمعدل ألف طفل أسبوعيا داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الحرب ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إيقافها وإدخال المساعدات.
ولفت إلى أن دولة الكويت من أوائل الدول التي سارعت إلى إنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة مبينا أن "الطائرات الكويتية أقلعت منذ اليوم الأول... واليوم أقلعت الطائرة الحادية عشرة إلى مطار العريش لإيصال المساعدات التي بلغت نحو 400 طن تضمنت أدوية وأمورا أخرى".
وذكر وزير الخارجية أن المساعدات الكويتية دخلت إلى قطاع غزة وكانت من أولى المساعدات وصولا للمحتاجين وسنستمر في هذا المسعى وكذلك الجسر الجوي والمساعدات لن يتوقفا.
وأشار إلى بحث الحرب في أوكرانيا والتعبير عن موقف دولة الكويت الداعي إلى وقفها في أسرع وقت ممكن واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية.
كما أشار إلى بحث الأوضاع في سوريا إذ "أكدنا موقف دولة الكويت الواضح وأملنا وسعينا لمساعدة الشعب السوري في إيجاد الأمن والسلم الذي يستحقه".
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المباحثات تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية مؤكدا الرفض القاطع للقصف العشوائي للأحياء المدنية في قطاع غزة و"احتجاز الرهائن" وغير ذلك من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكد لافروف ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتقديم المساعدة للسكان المدنيين".
ودعا إلى الإسراع في خلق الظروف المواتية لاستئناف المباحثات الشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين و"بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجب العمل من أجل استئناف المفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
ورفض وزير الخارجية الروسي "بشكل قاطع" الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء فـ"الفكرة تتنافى تماما مع مصالح الفلسطينيين ومصر وتتناقض مع مساعي السلام في المنطقة".
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا الوضع في سوريا في ضوء عودتها إلى جامعة الدول العربية مؤكدا ضرورة "تدعيم هذه الخطوة الإيجابية بأفعال محددة من أجل تحسين الوضع على الأرض" لافتا إلى التأكيد المشترك على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة القاضية بضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وأشاد وزير الخارجية الروسي بموقف دولة الكويت "المتزن" حيال الأزمة الأوكرانية لافتا إلى أن بلاده "لا ترى حتى الآن أي بادرة من أوكرانيا للتوصل إلى إقامة سلام عادل وحقيقي".
وذكر وزير الخارجية الروسي أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إذ "أكدنا على الدور الذي تلعبه في هذا المجال اللجنة المشتركة المعنية".
وأفاد بأن المباحثات تناولت كذلك زيادة النشاط السياحي بين الكويت وروسيا لافتا إلى أن تضاعف عدد السياح الكويتيين القادمين إلى موسكو خلال العام الجاري جاء بفضل افتتاح خط جوي بين موسكو والكويت في فبراير الماضي علاوة على تسهيل حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة سياحية إلى روسيا. (النهاية)

ا س / ن م ع / م ص ع


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