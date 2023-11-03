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تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في أكتوبر والبطالة ترتفع إلى 9ر3 بالمئة

11/3/2023 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بالمقارنة مع سبتمبر الذي سجل فيه نموا كبيرا في سوق العمل بالولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أضاف الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أكتوبر الماضي "150 ألف وظيفة" وهو أقل من توقعات الاقتصاديين الذين قدروا عدد الوظائف ب 180 ألف وظيفة.
وعلى الرغم من أن الأرقام جاءت أقل من التوقعات إلا أن أكتوبر لا يزال يعتبر شهرا قويا لجهة النمو في عدد الوظائف.
وفي المقابل أبرز التقرير أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 9ر3 بالمئة وهو المعدل الأعلى له منذ يناير 2022 .
ومن جهته اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانات سوق التوظيف مؤشرا على نجاح سياسته الاقتصادية مشيرا في بيان إلى أن الاقتصاد في الولايات المتحدة "خلق 14 مليون فرصة عمل منذ توليت منصبي."
وأبرز أن معدل البطالة بقي "أقل من 4 بالمئة لمدة 21 شهرا على التوالي وهي أطول فترة منذ أكثر من 50 عاما".
كما قال إن "العمال الأمريكيين حققوا هذه المكاسب في حين انخفض التضخم بنسبة 60 بالمئة وبلغ التضخم الأساسي أدنى مستوى له منذ عامين وهو ما يتحدى التوقعات بأن الأمر سيتطلب زيادة حادة في البطالة لخفض التضخم".
وكان نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع في سبتمبر على نحو غير متوقع إذ بلغ عددها بعد المراجعة 297 ألف وظيفة وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
إلا أن التوسع في التوظيف بشكل كبير لا يعتبر مؤشرا مرحبا به من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يعتبر كبح جماح التضخم مرتبطا بالسيطرة على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي. (النهاية)

ر س ر / ه س ص




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