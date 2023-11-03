تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في أكتوبر والبطالة ترتفع إلى 9ر3 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بالمقارنة مع سبتمبر الذي سجل فيه نموا كبيرا في سوق العمل بالولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أضاف الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أكتوبر الماضي "150 ألف وظيفة" وهو أقل من توقعات الاقتصاديين الذين قدروا عدد الوظائف ب 180 ألف وظيفة.
وعلى الرغم من أن الأرقام جاءت أقل من التوقعات إلا أن أكتوبر لا يزال يعتبر شهرا قويا لجهة النمو في عدد الوظائف.
وفي المقابل أبرز التقرير أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 9ر3 بالمئة وهو المعدل الأعلى له منذ يناير 2022 .
ومن جهته اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانات سوق التوظيف مؤشرا على نجاح سياسته الاقتصادية مشيرا في بيان إلى أن الاقتصاد في الولايات المتحدة "خلق 14 مليون فرصة عمل منذ توليت منصبي."
وأبرز أن معدل البطالة بقي "أقل من 4 بالمئة لمدة 21 شهرا على التوالي وهي أطول فترة منذ أكثر من 50 عاما".
كما قال إن "العمال الأمريكيين حققوا هذه المكاسب في حين انخفض التضخم بنسبة 60 بالمئة وبلغ التضخم الأساسي أدنى مستوى له منذ عامين وهو ما يتحدى التوقعات بأن الأمر سيتطلب زيادة حادة في البطالة لخفض التضخم".
وكان نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع في سبتمبر على نحو غير متوقع إذ بلغ عددها بعد المراجعة 297 ألف وظيفة وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
إلا أن التوسع في التوظيف بشكل كبير لا يعتبر مؤشرا مرحبا به من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يعتبر كبح جماح التضخم مرتبطا بالسيطرة على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
MENAFN03112023000071011013ID1107368934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.