Saturday, 04 November 2023 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس البرلمان الروسي

11/3/2023 2:43:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 3 - 11 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة رئيس البرلمان الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فالودين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة.
ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت إلى روسيا قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لروسيا وشعبها الصديق.
وعبر وزير الخارجية عن اعتزازه العميق بما توصلت إليه العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة التي تجمع دولة الكويت بروسيا الاتحادية الصديقة من ارتقاء ونماء في جميع الميادين وبمتانة الروابط الوثيقة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
من جانبه استهل رئيس مجلس الدوما حديثه بتقديم أطيب تحياته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا حرص روسيا الاتحادية على الأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاقٍ أرحب وأشمل بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.
كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق كما تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدوما الروسي في هذا السياق عن تقدير بلاده للجهود والمساعي الإنسانية الرائدة التي تقوم بها دولة الكويت وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية. (النهاية)

ن م ع / م ص ع



MENAFN03112023000071011013ID1107368933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث