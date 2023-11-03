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العاهل الأردني: الحل العسكري للقضية الفلسطينية لن ينجح

11/3/2023 2:43:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 11 (كونا)-- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا فيه التطورات في قطاع غزة.
ووفق البيان جدد العاهل الأردني مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام.
ويأتي الاتصال الألماني-الأردني في ظل عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة الذي يتواصل منذ 28 يوما وأدى حتى الان لاستشهاد أكثر من 9227 شخصا وإصابة نحو 23516 آخرين. (النهاية) أ ب / م م ج

MENAFN03112023000071011013ID1107368932

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