العاهل الأردني: الحل العسكري للقضية الفلسطينية لن ينجح

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 11 (كونا)-- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا فيه التطورات في قطاع غزة.
ووفق البيان جدد العاهل الأردني مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام.
ويأتي الاتصال الألماني-الأردني في ظل عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة الذي يتواصل منذ 28 يوما وأدى حتى الان لاستشهاد أكثر من 9227 شخصا وإصابة نحو 23516 آخرين. (النهاية) أ ب / م م ج
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