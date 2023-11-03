منتخب الكويت يتأهل لنصف نهائي بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) للسلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 11 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت لكرة السلة اليوم الجمعة إلى نصف نهائي بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) للعبة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين وذلك بعد فوزه على نظيره العماني وخسارته من نظيره القطري.
وقال رئيس وفد منتخب الكويت مشعل محمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتخب الكويت الأول والثاني المشارك بالبطولة قدم مباريات قوية ومنافسة ذات مستوى فني عال خاصة وأن الفرق المشاركة مستواها متقارب.
وأضاف أن الهدف من المشاركة هو اكتساب الخبرة والمزيد من الاحتكاك لمختلف البطولات القادمة إضافة إلى الوصول إلى نهائي البطولة والعمل على تحقيق اللقب.
وفاز منتخب الكويت (الأول) على المنتخب العماني (الثاني) ب(22 نقطة مقابل 20) فيما فاز الكويت (الثاني) على عمان (الأول) (21 نقطة مقابل 16) في حين خسر الفريقان أمام منتخبي قطر الأول والثاني بنتيجة (21 نقطة مقابل 19) و(21 نقطة مقابل 12 ) على التوالي وسيتقابل المنتخبان القطري والكويتي غدا السبت في النصف النهائي فيما خرج المنتخب العماني من البطولة بعد خسارته.
ويشارك في هذه البطولة ثلاث منتخبات هي الكويت وعمان وقطر وكل منتخب يمثله فريقان ويتكون الفريق من ثلاثة لاعبين إضافة الى لاعب احتياط كما تلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد والفريق الذي يحقق (21) نقطة أولا يعتبر هو الفريق الفائز حتى في حالة ان الوقت الاصلي للمباراة لم ينته.
وتضم قائمة لاعبي منتخب الكويت المشارك بالبطولة الخليجية ألكسندر الغيص ومحمد عدنان وتركي حمود وعبدالمحسن مرتضى وأحمد البلوشي وعبد العزيز الحميدي وعلي الهدهود وعمران جوهر. (النهاية)
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