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منتخب الكويت يتأهل لنصف نهائي بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) للسلة

11/3/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 11 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت لكرة السلة اليوم الجمعة إلى نصف نهائي بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) للعبة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين وذلك بعد فوزه على نظيره العماني وخسارته من نظيره القطري.
وقال رئيس وفد منتخب الكويت مشعل محمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتخب الكويت الأول والثاني المشارك بالبطولة قدم مباريات قوية ومنافسة ذات مستوى فني عال خاصة وأن الفرق المشاركة مستواها متقارب.
وأضاف أن الهدف من المشاركة هو اكتساب الخبرة والمزيد من الاحتكاك لمختلف البطولات القادمة إضافة إلى الوصول إلى نهائي البطولة والعمل على تحقيق اللقب.
وفاز منتخب الكويت (الأول) على المنتخب العماني (الثاني) ب(22 نقطة مقابل 20) فيما فاز الكويت (الثاني) على عمان (الأول) (21 نقطة مقابل 16) في حين خسر الفريقان أمام منتخبي قطر الأول والثاني بنتيجة (21 نقطة مقابل 19) و(21 نقطة مقابل 12 ) على التوالي وسيتقابل المنتخبان القطري والكويتي غدا السبت في النصف النهائي فيما خرج المنتخب العماني من البطولة بعد خسارته.
ويشارك في هذه البطولة ثلاث منتخبات هي الكويت وعمان وقطر وكل منتخب يمثله فريقان ويتكون الفريق من ثلاثة لاعبين إضافة الى لاعب احتياط كما تلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد والفريق الذي يحقق (21) نقطة أولا يعتبر هو الفريق الفائز حتى في حالة ان الوقت الاصلي للمباراة لم ينته.
وتضم قائمة لاعبي منتخب الكويت المشارك بالبطولة الخليجية ألكسندر الغيص ومحمد عدنان وتركي حمود وعبدالمحسن مرتضى وأحمد البلوشي وعبد العزيز الحميدي وعلي الهدهود وعمران جوهر. (النهاية)

س س س / م م ج




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