الشباب يفوز على الجهراء (2 - 0) ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري زين لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي الشباب لكرة القدم اليوم الجمعة على ضيفه الجهراء بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وقاد لاعب الشباب بيراهيم جاي فريقه إلى تحقيق النقاط الثلاث بهدفين في الدقيقتين الـ2 والـ51 ليرتفع رصيد (الأزرق) إلى 8 نقاط صعد بها إلى المركز السابع مؤقتا في حين أبقى الجهراء على نقطته الوحيدة يقبع بها في المركز الأخير.
وتختتم الجولة مواجهاتها يوم غد السبت بلقاء السالمية وخيطان واستضافة كاظمة نظيره القادسية. (النهاية)
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