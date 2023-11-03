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الشباب يفوز على الجهراء (2 - 0) ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري زين لكرة القدم

11/3/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي الشباب لكرة القدم اليوم الجمعة على ضيفه الجهراء بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وقاد لاعب الشباب بيراهيم جاي فريقه إلى تحقيق النقاط الثلاث بهدفين في الدقيقتين الـ2 والـ51 ليرتفع رصيد (الأزرق) إلى 8 نقاط صعد بها إلى المركز السابع مؤقتا في حين أبقى الجهراء على نقطته الوحيدة يقبع بها في المركز الأخير.
وتختتم الجولة مواجهاتها يوم غد السبت بلقاء السالمية وخيطان واستضافة كاظمة نظيره القادسية. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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