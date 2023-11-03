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الطائرة ال11 من الجسر الجوي الكويتي تصل إلى العريش محملة ب10 أطنان من المساعدات الطبية لغزة

11/3/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري
القاهرة - 3 - 11 (كونا) -- وصلت الطائرة ال 11 من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش الدولي اليوم الجمعة محملة ب10 أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر حتى الآن 290 طنا.
وأكد عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية رافقوا الطائرة في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المساعدات الإنسانية الكويتية المتواصلة لأهل غزة هي "استمرار لجهود دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين بمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية".
ومن جانبه قال مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وائل البعيجان في هذا السياق "إن هذه الرحلة من الجسر الكويتي الجوي الإغاثي هي ال 11 وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتيين".
وأكد البعيجان أن هذه الطائرة تعد الخامسة للجمعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي محملة ب10 أطنان مساعدات إنسانية لأهالي القطاع وهي عبارة عن أجهزة طبية مختلفة.
وأوضح أن حمولة الطائرة تتضمن العديد من الأجهزة الطبية منها أجهزة تنفس صناعي وأجهزة إنعاش القلب إضافة إلى العديد من الأسرة لغرف العمليات والمخصصة لمراكز الإنعاش.
وأضاف أن حمولة الطائرة تتضمن أيضا أجهزة طبية لأغراض أخرى علاوة على مساعدات طبية مؤكدا الاستمرار في العمل على وصول أكبر قدر من المساعدات الكويتية للأشقاء في غزة.
من جهته قال ممثل الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية فهد العوضي إن المساعدات الكويتية الإغاثية لأهالي غزة مستمرة بوصول الطائرة ال 11 من المساعدات الكويتية والرحلة الخامسة بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية وجهود القوة الجوية الكويتية.
وأضاف العوضي أن الجسر الجوي الكويتي من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وبتسهيلات من وزارة الخارجية الكويتية.
وأوضح أن "حمولة الطائرة عبارة عن العديد من المعدات الطبية التي يحتاجها إخواننا المصابين في غزة وتجهيزات لغرف العناية المركزة".
وأضاف العوضي أن الحمولة تتضمن أيضا أجهزة طبية عامة ومعدات طبية شاملة تزن حوالي 10 أطنان ما بين تجهيزات للغرف الطبية ومواد تعقيم وأدوات جراحية.
بدوره قال عضو مجلس إدارة جمعية السلام والأعمال الإنسانية والخيرية هشام العون إن المساعدات الإنسانية الكويتية "لاخواننا في غزة يقف خلفها جهود من وزارة الخارجية الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني لايصال هذه المساعدات الانسانية للمحتاجين إليها".
وأكد أن شحنة المساعدات الانسانية الكويتية على هذه الطائرة مميزة وتحتوي على 10 أطنان من المعدات الطبية النوعية من أجهزة التنفس الصناعي وأدوات التعقيم وأجهزة العناية الفائقة موضحا أن كلها أجهزة نوعية منتقاة لعلاج الحالات الصعبة".
وكان في استقبال الطائرة ال11 لدى وصولها إلى مطار العريش الدولي بشمالي سيناء سفير دولة الكويت في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية مها البرجس ومستشار الجمعية الدكتور مساعد العنزي وأعضاء السفارة الكويتية.
وبلغ حجم الحمولة التي نقلها الجسر الجوي الكويتي عبر 11 طائرة نقل تابعة للقوة الجوية الكويتية لاغاثة غزة حتى الآن 290 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمعيشية. (النهاية)

م م / م م ج




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