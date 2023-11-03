فرنسا تعلن عن مساعدات انسانية اضافية لقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 11 (كونا) -- اعلنت فرنسا اليوم الجمعة عن مساعدات اضافية تتضمن 37 طنا من الحاجيات الإنسانية استجابة لحالة الطوارئ التي يعاني منها السكان الفلسطينيون المدنيون في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان انه بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون ستقوم فرنسا بتأجير رحلتين عسكريتين جديدتين بتنسيق من وزارة الدفاع وذلك من خلال مركز الأزمات والدعم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.
واكد البيان انه من المقرر أن تنقل هاتان الرحلتان العسكريتان في الأيام المقبلة 37 طنا من البضائع الإنسانية الإضافية.
واوضح انه سيتم تسليم هذه الشحنة الإنسانية الطارئة إلى الهلال الأحمر المصري مؤكدا في المقابل انه سيتم دعم الانتشار العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط بحاملة طائرات هليكوبتر برمائية وفرقاطة خفية بالاضافة الى فرقاطة دفاع جوية متعددة المهام وتعزيز هذا الوجود بقدرات طبية.
وأشار الى أنه وفي الوقت نفسه تعمل فرنسا مع مختلف الأطراف المعنية على تنظيم دعم طبي أوسع من خلال الجمع بين قدرات الدول الأخرى.
وجددت فرنسا دعوتها إلى هدنة إنسانية حتى تتمكن المساعدات من الاستجابة بطريقة مستدامة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة.
يذكر انه منذ 28 أكتوبر الماضي تم تسليم 17 طنا من المساعدات الانسانية من فرنسا إلى قطاع غزة عبر مصر. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN03112023000071011013ID1107368928
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