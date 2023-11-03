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فرنسا تعلن عن مساعدات انسانية اضافية لقطاع غزة

11/3/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 11 (كونا) -- اعلنت فرنسا اليوم الجمعة عن مساعدات اضافية تتضمن 37 طنا من الحاجيات الإنسانية استجابة لحالة الطوارئ التي يعاني منها السكان الفلسطينيون المدنيون في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان انه بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون ستقوم فرنسا بتأجير رحلتين عسكريتين جديدتين بتنسيق من وزارة الدفاع وذلك من خلال مركز الأزمات والدعم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.
واكد البيان انه من المقرر أن تنقل هاتان الرحلتان العسكريتان في الأيام المقبلة 37 طنا من البضائع الإنسانية الإضافية.
واوضح انه سيتم تسليم هذه الشحنة الإنسانية الطارئة إلى الهلال الأحمر المصري مؤكدا في المقابل انه سيتم دعم الانتشار العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط بحاملة طائرات هليكوبتر برمائية وفرقاطة خفية بالاضافة الى فرقاطة دفاع جوية متعددة المهام وتعزيز هذا الوجود بقدرات طبية.
وأشار الى أنه وفي الوقت نفسه تعمل فرنسا مع مختلف الأطراف المعنية على تنظيم دعم طبي أوسع من خلال الجمع بين قدرات الدول الأخرى.
وجددت فرنسا دعوتها إلى هدنة إنسانية حتى تتمكن المساعدات من الاستجابة بطريقة مستدامة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة.
يذكر انه منذ 28 أكتوبر الماضي تم تسليم 17 طنا من المساعدات الانسانية من فرنسا إلى قطاع غزة عبر مصر. (النهاية)

م ع / ر ج



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