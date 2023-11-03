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باكستان: مقتل 14 جنديا بهجوم على مركبة عسكرية بإقليم (بلوشستان)

11/3/2023 2:43:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 3 - 11 (كونا) -- قتل 14 جنديا باكستانيا في هجوم شنه مسلحون اليوم الجمعة على مركبة تابعة للجيش بإقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان أن مركبات الجيش كانت تتحرك من منطقة (باسني) إلى منطقة (أورمارا) عندما تعرضت للكمين في منطقة (جوادار) في بلوشستان حيث قتل 14 جنديا.
وتعهد الجيش بإجراء "عملية التطهير في المنطقة وسيتم ملاحقة مرتكبي هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة".
وأدان رئيس الحكومة الباكستانية المؤقتة أنوار الحق كاكار في بيان له الهجوم بشدة وقال إن "النوايا الشريرة للمسلحين لن يسمح لها بالنجاح".
ووقع الهجوم في وقت يشن فيه الجيش الباكستاني عمليات عسكرية ضد المسلحين في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) المتاخمين لأفغانستان.
وتأتي هذه العمليات نتيجة لتصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان بعد انتهاء وقف إطلاق النار من قبل حركة (طالبان باكستان) المحظورة مع الحكومة العام الماضي.
واليوم لقي ستة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب 21 آخرون بانفجار سيارة للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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