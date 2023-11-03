باكستان: مقتل 14 جنديا بهجوم على مركبة عسكرية بإقليم (بلوشستان)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 3 - 11 (كونا) -- قتل 14 جنديا باكستانيا في هجوم شنه مسلحون اليوم الجمعة على مركبة تابعة للجيش بإقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان أن مركبات الجيش كانت تتحرك من منطقة (باسني) إلى منطقة (أورمارا) عندما تعرضت للكمين في منطقة (جوادار) في بلوشستان حيث قتل 14 جنديا.
وتعهد الجيش بإجراء "عملية التطهير في المنطقة وسيتم ملاحقة مرتكبي هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة".
وأدان رئيس الحكومة الباكستانية المؤقتة أنوار الحق كاكار في بيان له الهجوم بشدة وقال إن "النوايا الشريرة للمسلحين لن يسمح لها بالنجاح".
ووقع الهجوم في وقت يشن فيه الجيش الباكستاني عمليات عسكرية ضد المسلحين في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) المتاخمين لأفغانستان.
وتأتي هذه العمليات نتيجة لتصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان بعد انتهاء وقف إطلاق النار من قبل حركة (طالبان باكستان) المحظورة مع الحكومة العام الماضي.
واليوم لقي ستة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب 21 آخرون بانفجار سيارة للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان. (النهاية)
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