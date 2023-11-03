المستشفى الإندونيسي بغزة: لن نتخلى عن الجرحى وسنواصل تقديم الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت، عن انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى لنفاد الوقود الذي أدى لتوقف المولد الرئيسي، مؤكدًا أن إدارة المستشفى لن تتخلى عن الجرحى وستواصل تقديم الخدمة، مهما كانت الظروف.

وأكد أن المستشفى تعرض مساء اليوم إلى انفجار عنيف هز محيط المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات .

وأشار الكحلوت، إلى إجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص الإمكانيات.

وبيّن: "استقبلنا ما يزيد على 60 شخصًا بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير"، لافتا إلى أن 40 بالمئة من الشهداء والمصابين بالقصف الإسرائيلي أطفال.

وأعرب عن أسفه الشديد بسبب نقص الإمكانيات التي دفعت الكادر الطبي للمفاضلة بين المصابين حسب الحالة الأخطر.

وأكد أن "المستشفى لا يضم سوى مصابين عزّل"، مناشدًا الجهات الدولية لتوفير الحماية للقافلة الطبية المقرر خروجها غدا لمعبر رفح.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

03/11/2023 21:22:24