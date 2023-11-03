التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي عند مجمع الشفاء في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باستهداف سيارات الإسعاف على مدخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة؛ مما أدَّى إلى سقوط عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء معظمهم من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنساء والأطفال، معتبرة أنَّ ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي المساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي.

وحذرت المنظمة في بيان نقله اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا) من خطورة انهيار المستشفيات بسبب الاستهداف المباشر وانقطاع الكهرباء، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والدوائية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وجددت في هذا الصدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري فوراً وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات ألأساسية إلى قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

03/11/2023 20:36:06