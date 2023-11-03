التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي عند مجمع الشفاء في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باستهداف سيارات الإسعاف على مدخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة؛ مما أدَّى إلى سقوط عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء معظمهم من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنساء والأطفال، معتبرة أنَّ ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي المساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي.
وحذرت المنظمة في بيان نقله اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا) من خطورة انهيار المستشفيات بسبب الاستهداف المباشر وانقطاع الكهرباء، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والدوائية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وجددت في هذا الصدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري فوراً وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات ألأساسية إلى قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 20:36:06
MENAFN03112023000117011021ID1107368924
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