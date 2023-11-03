العفو الدولية تطالب بوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة

العفو الدولية تطالب بوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
التاريخ
11/3/2023 2:43:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في وضع حد لـ"الكارثة الإنسانية" المستمرة في قطاع غزة.
وكتبت المنظمة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" اليوم الجمعة، لقد "تسببت الأزمة المستمرة في غزة وإسرائيل بأضرار مدمرة للمدنيين".
وأضافت "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف للمساعدة في وضع حد للكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 20:27:40
MENAFN03112023000117011021ID1107368923
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