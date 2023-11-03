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العفو الدولية تطالب بوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة

11/3/2023 2:43:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في وضع حد لـ"الكارثة الإنسانية" المستمرة في قطاع غزة.
وكتبت المنظمة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" اليوم الجمعة، لقد "تسببت الأزمة المستمرة في غزة وإسرائيل بأضرار مدمرة للمدنيين".
وأضافت "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف للمساعدة في وضع حد للكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 20:27:40

MENAFN03112023000117011021ID1107368923

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