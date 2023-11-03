باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصف المعهد الفرنسي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، عن أن باريس طلبت من إسرائيل توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة.

وقالت الخارجية الفرنسية: "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية".

وأضافت "طلبنا من السلطات الإسرائيلية أن تمدنا من دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار"، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.

وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد المدعوم من الدولة، والذي يتولى القيام ببرامج توعية ثقافية حول العالم.

وفي بيان ثان، أدانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام".

كما جاء في البيان أن "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي وصل إلى عدة آلاف، وإزاء الوضع الإنساني الخطير".

وشددت الخارجية الفرنسية على أن "حماية المدنيين واجب أخلاقي والتزام دولي. ونطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

03/11/2023 20:17:19