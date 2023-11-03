باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصف المعهد الفرنسي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، عن أن باريس طلبت من إسرائيل توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة.
وقالت الخارجية الفرنسية: "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية".
وأضافت "طلبنا من السلطات الإسرائيلية أن تمدنا من دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار"، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.
وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد المدعوم من الدولة، والذي يتولى القيام ببرامج توعية ثقافية حول العالم.
وفي بيان ثان، أدانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام".
كما جاء في البيان أن "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي وصل إلى عدة آلاف، وإزاء الوضع الإنساني الخطير".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن "حماية المدنيين واجب أخلاقي والتزام دولي. ونطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 20:17:19
MENAFN03112023000117011021ID1107368922
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