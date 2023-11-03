تعادل مغير السرحان وسحاب في دوري المحترفين لكرة القدم
التاريخ
11/3/2023 2:43:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- تعادل فريقا مغير السرحان وسحاب، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء بهدف لكل منهما، سجل هدف سحاب احمد العيساوي، فيما سجل هدف مغير السرحان معتز عبيدات.
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع مغير السرحان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع سحاب رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم الرمثا ومعان، على أن تُختتم الجولة، غدًا السبت، بلقاء يجمع الحسين والأهلي.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
03/11/2023 19:30:13
MENAFN03112023000117011021ID1107368921
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