تعادل مغير السرحان وسحاب في دوري المحترفين لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- تعادل فريقا مغير السرحان وسحاب، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل الفريقان في اللقاء بهدف لكل منهما، سجل هدف سحاب احمد العيساوي، فيما سجل هدف مغير السرحان معتز عبيدات.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع مغير السرحان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع سحاب رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم الرمثا ومعان، على أن تُختتم الجولة، غدًا السبت، بلقاء يجمع الحسين والأهلي.

--(بترا)

ض ع/م د/أس

03/11/2023 19:30:13