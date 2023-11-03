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الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويجدد مطالبته المجتمع الدولي بالعمل لهدنة إنسانية في غزة

11/3/2023 2:43:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا فيه التطورات في قطاع غزة.
وجدد جلالته مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
--(بترا)
م د/أس
03/11/2023 19:38:20

MENAFN03112023000117011021ID1107368920

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