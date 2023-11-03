الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويجدد مطالبته المجتمع الدولي بالعمل لهدنة إنسانية في غزة

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويجدد مطالبته المجتمع الدولي بالعمل لهدنة إنسانية في غزة
التاريخ
11/3/2023 2:43:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا فيه التطورات في قطاع غزة.
وجدد جلالته مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
--(بترا)
م د/أس
03/11/2023 19:38:20
MENAFN03112023000117011021ID1107368920
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