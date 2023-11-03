قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس غرب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف محيط مبنى مستشفى القدس التابع له في منطقة تل الهوا في غزة والذي نزح إليه آلاف المدنيين طلبا للأمان.
وقال في منشور على فيسبوك "تواصل القصف الإسرائيلي لمحيط مبنى مستشفى القدس، الدخان والغبار يتطايران إلى الداخل والأضرار لم تحدد بعد"، مضيفا أن حالة من الرعب والخوف يعيشها 14 ألف نازح من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال في داخل المستشفى، بالإضافة إلى الطواقم الطبية.
وأكد إصابة العشرات بجروح مختلفة وعشرات الكدمات نتيجة تهشم الزجاج الداخلي لمبنى المستشفى ووقوع جزء من السقف.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 19:26:45
MENAFN03112023000117011021ID1107368919
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