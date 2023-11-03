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قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس غرب غزة

11/3/2023 2:43:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف محيط مبنى مستشفى القدس التابع له في منطقة تل الهوا في غزة والذي نزح إليه آلاف المدنيين طلبا للأمان.
وقال في منشور على فيسبوك "تواصل القصف الإسرائيلي لمحيط مبنى مستشفى القدس، الدخان والغبار يتطايران إلى الداخل والأضرار لم تحدد بعد"، مضيفا أن حالة من الرعب والخوف يعيشها 14 ألف نازح من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال في داخل المستشفى، بالإضافة إلى الطواقم الطبية.
وأكد إصابة العشرات بجروح مختلفة وعشرات الكدمات نتيجة تهشم الزجاج الداخلي لمبنى المستشفى ووقوع جزء من السقف.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 19:26:45

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