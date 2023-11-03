15 شهيدا على الأقل بمجزرة ارتكبها الاحتلال عند مجمع الشفاء الطبي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- ارتقى 15 شهيدا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بقصفها قافلة سيارات إسعاف عند بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي وقافلة الإسعاف التي كانت متواجدة في المكان تمهيدا لنقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية عبر معبر رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 60 مواطنا على الأقل، بينهم مرضى وعائلاتهم وطواقم إسعاف ونازحون لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.

وبحسب المصادر، فإنه يوجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.

وقالت إدارة مستشفيات غزة، إنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة القافلة، كما جرى التنسيق لمرورها دون أي استهداف من الاحتلال، ورغم ذلك تم استهدافها دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

03/11/2023 19:25:01