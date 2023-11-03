15 شهيدا على الأقل بمجزرة ارتكبها الاحتلال عند مجمع الشفاء الطبي بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- ارتقى 15 شهيدا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بقصفها قافلة سيارات إسعاف عند بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي وقافلة الإسعاف التي كانت متواجدة في المكان تمهيدا لنقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية عبر معبر رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 60 مواطنا على الأقل، بينهم مرضى وعائلاتهم وطواقم إسعاف ونازحون لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.
وبحسب المصادر، فإنه يوجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.
وقالت إدارة مستشفيات غزة، إنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة القافلة، كما جرى التنسيق لمرورها دون أي استهداف من الاحتلال، ورغم ذلك تم استهدافها دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب.
كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 19:25:01
MENAFN03112023000117011021ID1107368918
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