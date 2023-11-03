اختيار 23 لاعبة لتمثيل منتخب الناشئات لكرة القدم ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 لكرة القدم بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة اللاعبات للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال الفترة من 9 حتى 15 تشرين الثاني الجاري، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وضمت القائمة 23 لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، سيلين شنك، كريستينا جوعانة، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لامار شلبي، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملك سلامة، ختام شقير، وهيا أبو علي.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره اللبناني عند الثامنة مساء الخميس 9 تشرين الثاني، على أن يلتقي العراق بعد يومين بنفس التوقيت، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء سوريا الاثنين 13 تشرين الثاني المقبل، بالوقت ذاته.
ووفقاً لتعليمات البطولة، تلعب المنتخبات الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
03/11/2023 19:02:23
MENAFN03112023000117011021ID1107368917
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