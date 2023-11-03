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اختيار 23 لاعبة لتمثيل منتخب الناشئات لكرة القدم ببطولة غرب آسيا

11/3/2023 2:43:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 لكرة القدم بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة اللاعبات للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال الفترة من 9 حتى 15 تشرين الثاني الجاري، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وضمت القائمة 23 لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، سيلين شنك، كريستينا جوعانة، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لامار شلبي، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملك سلامة، ختام شقير، وهيا أبو علي.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره اللبناني عند الثامنة مساء الخميس 9 تشرين الثاني، على أن يلتقي العراق بعد يومين بنفس التوقيت، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء سوريا الاثنين 13 تشرين الثاني المقبل، بالوقت ذاته.
ووفقاً لتعليمات البطولة، تلعب المنتخبات الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
03/11/2023 19:02:23

MENAFN03112023000117011021ID1107368917

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