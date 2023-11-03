المنتخب النسوي لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني مرتين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم سيلتقي نظيره الإيراني وديا، مرتين، يومي الأول والرابع من الشهر المقبل بالعاصمة عمان.
وأجرى المنتخب، أمس الخميس، تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور 23 لاعبة، تأهباً للاستحقاقات القادمة.
وتضم قائمة النشميات 32 لاعبة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة.
وتأتي تدريبات منتخب النشميات ووديّتا إيران، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
03/11/2023 18:58:04
MENAFN03112023000117011021ID1107368916
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