المنتخب النسوي لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني مرتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم سيلتقي نظيره الإيراني وديا، مرتين، يومي الأول والرابع من الشهر المقبل بالعاصمة عمان.

وأجرى المنتخب، أمس الخميس، تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور 23 لاعبة، تأهباً للاستحقاقات القادمة.

وتضم قائمة النشميات 32 لاعبة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة.

وتأتي تدريبات منتخب النشميات ووديّتا إيران، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

03/11/2023 18:58:04