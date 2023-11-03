البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتصحيح ظلمه التاريخي للفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 تشرين الثاني (بترا)- طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا، بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني؛ بسبب وعد بلفور المشؤوم، وتحمل المسؤولية بإنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البرلمان العربي، على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به، جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من الحقوق المشروعة، والذي يأتي متزامنًا مع ما يتعرض له الفلسطينيون العزّل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا بدون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وجدد البرلمان العربي، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، باستعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
03/11/2023 18:52:37
MENAFN03112023000117011021ID1107368915
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