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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتصحيح ظلمه التاريخي للفلسطينيين

11/3/2023 2:43:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 3 تشرين الثاني (بترا)- طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا، بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني؛ بسبب وعد بلفور المشؤوم، وتحمل المسؤولية بإنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البرلمان العربي، على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به، جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من الحقوق المشروعة، والذي يأتي متزامنًا مع ما يتعرض له الفلسطينيون العزّل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا بدون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وجدد البرلمان العربي، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، باستعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
03/11/2023 18:52:37

MENAFN03112023000117011021ID1107368915

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