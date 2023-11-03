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إقليم البترا يناقش تطوير مشروع تجسيد الحياة النبطية

11/3/2023 2:43:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 3 تشرين الثاني (بترا)- ناقش رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، مع جمعية عاصمة الأنباط سبل تطوير مشروع تجسيد الحياة النبطية، الذي تقوم بتنفيذه الجمعية بالتعاون مع السلطة.
جاء ذلك خلال لقاء أُقيم اليوم الجمعة، بحضور مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا ورئيس جمعية عاصمة الأنباط عاطف النوافلة، ومدير المشروع الدكتور هاني الفلاحات.
وقال البريزات إن السلطة تسعى إلى تطوير مشروع الحياة النبطية من خلال خطة متكاملة بالتعاون مع الجمعية وإقامة عروض للحياة النبطية في أكثر من موقع في المحمية الأثرية.
من جانبه، أشار النوافلة إلى أن المشروع يوفر تنوعاً جديداً بالمنتج السياحي في البترا، ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، كما تستهدف الجمعية من خلال المشروع الخروج نحو مناطق جديدة في المملكة.
وقال الفلاحات إن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، وتوجد خطة للعمل على تطويره بالتعاون مع السلطة، لتجسيد حياة الأنباط في مختلف المجالات، وهي تشمل تأهيل بعض المناطق في البترا والبيضا.
--(بترا)
دط/م د/أس
03/11/2023 18:36:49

MENAFN03112023000117011021ID1107368914

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