إقليم البترا يناقش تطوير مشروع تجسيد الحياة النبطية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 3 تشرين الثاني (بترا)- ناقش رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، مع جمعية عاصمة الأنباط سبل تطوير مشروع تجسيد الحياة النبطية، الذي تقوم بتنفيذه الجمعية بالتعاون مع السلطة.
جاء ذلك خلال لقاء أُقيم اليوم الجمعة، بحضور مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا ورئيس جمعية عاصمة الأنباط عاطف النوافلة، ومدير المشروع الدكتور هاني الفلاحات.
وقال البريزات إن السلطة تسعى إلى تطوير مشروع الحياة النبطية من خلال خطة متكاملة بالتعاون مع الجمعية وإقامة عروض للحياة النبطية في أكثر من موقع في المحمية الأثرية.
من جانبه، أشار النوافلة إلى أن المشروع يوفر تنوعاً جديداً بالمنتج السياحي في البترا، ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، كما تستهدف الجمعية من خلال المشروع الخروج نحو مناطق جديدة في المملكة.
وقال الفلاحات إن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، وتوجد خطة للعمل على تطويره بالتعاون مع السلطة، لتجسيد حياة الأنباط في مختلف المجالات، وهي تشمل تأهيل بعض المناطق في البترا والبيضا.
--(بترا)
دط/م د/أس
03/11/2023 18:36:49
MENAFN03112023000117011021ID1107368914
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