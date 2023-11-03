قطر: وقفة تضامنية حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 3 تشرين الثاني (بترا)- شهدت الدوحة اليوم، وقفة تضامنية حاشدة، تضامناً مع فلسطين، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع محمد بن عبد الوهاب.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي جرى تنظيمها في قطر للجمعة الرابعة على التوالي، أعلام فلسطين، ورددوا شعارات وهتافات تدين القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

ورددوا شعارات مناصرة لفلسطين وغزة والمسجد الأقصى، مجددين دعوتهم العرب والمسلمين إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب أهالي غزة، ووقف العدوان المستمر منذ نحو شهر.

كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به بحق الشعب الفلسطيني، وإيقاف استهداف وقصف المدنيين في قطاع غزة.

وندد المشاركون بسياسات إسرائيل الاستيطانية وبتهجيرها الفلسطينيين من أراضيهم، وبالانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

03/11/2023 18:30:46