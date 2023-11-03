Saturday, 04 November 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر: وقفة تضامنية حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

11/3/2023 2:43:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 3 تشرين الثاني (بترا)- شهدت الدوحة اليوم، وقفة تضامنية حاشدة، تضامناً مع فلسطين، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع محمد بن عبد الوهاب.
ورفع المشاركون خلال الوقفة التي جرى تنظيمها في قطر للجمعة الرابعة على التوالي، أعلام فلسطين، ورددوا شعارات وهتافات تدين القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
ورددوا شعارات مناصرة لفلسطين وغزة والمسجد الأقصى، مجددين دعوتهم العرب والمسلمين إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب أهالي غزة، ووقف العدوان المستمر منذ نحو شهر.
كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به بحق الشعب الفلسطيني، وإيقاف استهداف وقصف المدنيين في قطاع غزة.
وندد المشاركون بسياسات إسرائيل الاستيطانية وبتهجيرها الفلسطينيين من أراضيهم، وبالانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
03/11/2023 18:30:46

MENAFN03112023000117011021ID1107368913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث