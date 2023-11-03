قطر: وقفة تضامنية حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 تشرين الثاني (بترا)- شهدت الدوحة اليوم، وقفة تضامنية حاشدة، تضامناً مع فلسطين، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع محمد بن عبد الوهاب.
ورفع المشاركون خلال الوقفة التي جرى تنظيمها في قطر للجمعة الرابعة على التوالي، أعلام فلسطين، ورددوا شعارات وهتافات تدين القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
ورددوا شعارات مناصرة لفلسطين وغزة والمسجد الأقصى، مجددين دعوتهم العرب والمسلمين إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب أهالي غزة، ووقف العدوان المستمر منذ نحو شهر.
كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به بحق الشعب الفلسطيني، وإيقاف استهداف وقصف المدنيين في قطاع غزة.
وندد المشاركون بسياسات إسرائيل الاستيطانية وبتهجيرها الفلسطينيين من أراضيهم، وبالانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
03/11/2023 18:30:46
MENAFN03112023000117011021ID1107368913
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