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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة

11/3/2023 2:43:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون جراء استهداف قافلة سيارات إسعاف، بقصف جوي إسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، أمام مجمع الشفاء الطبي كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من الشهداء والجرحى ينزفون أمام بوابة المستشفى، فيما جرى نقل مصابين إلى داخل المستشفى.
وقال شهود عيان، إن المكان كان مكتظا بالمواطنين الذي جاؤوا لملء بعض عبوات المياه من أمام بوابة المستشفى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 18:25:14

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