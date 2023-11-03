شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة
التاريخ
11/3/2023 2:43:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون جراء استهداف قافلة سيارات إسعاف، بقصف جوي إسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، أمام مجمع الشفاء الطبي كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من الشهداء والجرحى ينزفون أمام بوابة المستشفى، فيما جرى نقل مصابين إلى داخل المستشفى.
وقال شهود عيان، إن المكان كان مكتظا بالمواطنين الذي جاؤوا لملء بعض عبوات المياه من أمام بوابة المستشفى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 18:25:14
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