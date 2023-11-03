وصول 9 جرحى فلسطينيين إلى معبر رفح البري للعلاج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 تشرين الثاني (بترا)- وصل عبر معبر رفح البري، مساء اليوم، 9 من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأظهرت وسائل إعلام مصرية صوراً لمعبر رفح ومرور سيارات الإسعاف من الجانب المصري إلى غزة، استعداداً لإخراج المصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
كما ظهر تواجد مجموعة من الراغبين في عبور معبر رفح من حملة الجوازات الأجنبية، متواجدة لدى المعبر.
من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم؛ لمرور دفعة جديدة من الجنسيات الأجنبية، بالتنسيق مع السلطات المصرية.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
03/11/2023 18:14:08
MENAFN03112023000117011021ID1107368911
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