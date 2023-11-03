وصول 9 جرحى فلسطينيين إلى معبر رفح البري للعلاج

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 3 تشرين الثاني (بترا)- وصل عبر معبر رفح البري، مساء اليوم، 9 من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأظهرت وسائل إعلام مصرية صوراً لمعبر رفح ومرور سيارات الإسعاف من الجانب المصري إلى غزة، استعداداً لإخراج المصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

كما ظهر تواجد مجموعة من الراغبين في عبور معبر رفح من حملة الجوازات الأجنبية، متواجدة لدى المعبر.

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم؛ لمرور دفعة جديدة من الجنسيات الأجنبية، بالتنسيق مع السلطات المصرية.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

03/11/2023 18:14:08