قتلى وجرحى في انفجار استهدف الشرطة الباكستانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- انفجرت قنبلة مزروعة في دراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة للشرطة في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل و24 جريحا آخرين اليوم الجمعة، حسب ما ذكرت الشرطة.
وأعلنت السلطات الباكستانية في مدينة ديره إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خواه، مقتل 5 أشخاص وجرح 24 آخرين بينهم عناصر في الشرطة في انفجار وقع في أحد شوارع المدينة،
ووقع الانفجار على أحد الطرق التي تتردد على دوريات قوات الأمن في المنطقة المحاذية للحزام القبلي القريب من الحدود مع أفغانستان.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وجدد عزم باكستان بمواصلة القضاء على الإرهابيين حتى استئصالهم بشكل تام من البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية.
وبدأت السلطات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الانفجار، ورجحت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت على دراجة نارية كانت تستهدف مركبة تقل عناصر في الشرطة إلى مكان عملهم، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 17:52:02
MENAFN03112023000117011021ID1107368910
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