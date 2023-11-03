قتلى وجرحى في انفجار استهدف الشرطة الباكستانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- انفجرت قنبلة مزروعة في دراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة للشرطة في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل و24 جريحا آخرين اليوم الجمعة، حسب ما ذكرت الشرطة.

وأعلنت السلطات الباكستانية في مدينة ديره إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خواه، مقتل 5 أشخاص وجرح 24 آخرين بينهم عناصر في الشرطة في انفجار وقع في أحد شوارع المدينة،

ووقع الانفجار على أحد الطرق التي تتردد على دوريات قوات الأمن في المنطقة المحاذية للحزام القبلي القريب من الحدود مع أفغانستان.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وجدد عزم باكستان بمواصلة القضاء على الإرهابيين حتى استئصالهم بشكل تام من البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية.

وبدأت السلطات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الانفجار، ورجحت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت على دراجة نارية كانت تستهدف مركبة تقل عناصر في الشرطة إلى مكان عملهم، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

03/11/2023 17:52:02