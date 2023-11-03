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افتتاح مكتبي خدمات لشركة توزيع الكهرباء في المشارع والشونة الجنوبية

11/3/2023 2:43:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- افتتحت شركة توزيع الكهرباء مبنى جديداً لها في منطقة الشونة الجنوبية، كما افتتحت مكتباً آخر لخدمات المشتركين في منطقة المشارع لخدمة سكان الشونة الشمالية.
وتم افتتاح مبنى الشونة الجنوبية، بحضور مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، ومساعد متصرف الشونة الجنوبية فؤاد العبادي، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان، والمدير التنفيذي لمنطقة كهرباء وادي الأردن المهندس مروان خريسات.
وقالت المهندسة ريم حمدان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز التواصل مع المشتركين وتقديم خدمات سريعة وفعالة.
وأكدت التزام الشركة بتوفير أعلى مستويات الخدمة والمساندة لكافة المشتركين، لافتة إلى أن افتتاح هذه المكاتب هو جزء من خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والتيسير على المواطنين، مشددة على مواصلة العمل لضمان تلبية احتياجات المشتركين بكل يسر وسهولة.
--(بترا)
م ف/م ق/أس
03/11/2023 17:48:32

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