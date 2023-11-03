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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي بغزة

11/3/2023 2:43:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 15 فلسطينياً على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق شهود عيان .
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، جثامين الشهداء المتناثرة ملقاة على الطريق، فيما الجرحى ينزفون ويستصرخون دون أن يستطيع أحد أن يقدم لهم المساعدة.
وأكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظراً لأن دبابات وزوارق الاحتلال تستهدف كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 17:23:58

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