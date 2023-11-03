شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 15 فلسطينياً على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق شهود عيان .
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، جثامين الشهداء المتناثرة ملقاة على الطريق، فيما الجرحى ينزفون ويستصرخون دون أن يستطيع أحد أن يقدم لهم المساعدة.
وأكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظراً لأن دبابات وزوارق الاحتلال تستهدف كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 17:23:58
MENAFN03112023000117011021ID1107368908
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