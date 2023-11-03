الأمم المتحدة: اللجنة الأولى تعتمد مشاريع قرارات تتعلق بنزع السلاح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 3 تشرين الثاني (بترا)- اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، مشاريع قرارات دولية تتعلق بنـزع السلام والأمن.
وحصل مشروع القرار المعنون "حظر استحداث وتصنيع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة لهذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح"، على تأييد 174 دولة وعارضته ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وأوكرانيا، وصوتت دولة جنوب السودان بالامتناع.
كما حصل مشروع القرار المعنون "تنفيذ إعلان المحيط الهندي منطقة سلام"، على تأييد 134 دولة ومعارضة 4 دول، هي فرنسا وأميركا وإسرائيل، وبريطانيا، فيما صوتت 44 دولة بالامتناع.
كما حصل مشروع القرار المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" على تأييد 174 دولة، دون أي معارضة، فيما صوتت 4 دول بالامتناع.
كما حصل مشروع القرار المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي" على تأييد 182 دولة ومعارضة دولة واحدة فقط هي الهند.
كما حصل مشروع القرار المعنون "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار" على تأييد 125 دولة ومعارضة 5 دول من بينها إسرائيل وأميركا وبريطانيا فيما صوتت 55 دولة بالامتناع.
كما حصل مشروع القرار المعنون "التطورات في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي" على تأييد 109 دول ومعارضة 52 دولة فيما صوتت 12 دولة بالامتناع.
كما حصل مشروع القرار المعنون "برنامج العمل لتعزيز سلوك الدولة المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي" على تأييد 158 دولة ومعارضة 10 دول فيما صوتت 12 دولة بالامتناع.
إلى ذلك، تم اعتماد مشاريع القرارات التالية دون تصويت وهي: "نزع السلاح الإقليمي"، "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي"، "العلاقة بين نزع السلاح والتنمية"، "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح وتحديد الأسلحة"، "الشباب ونزع السلاح وعدم الانتشار"، "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح"، ومشروع قرار يتعلق بـ "الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها 2021-2025 المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 75/240".
--(بترا)
م د/م ق/أس
03/11/2023 17:00:45
MENAFN03112023000117011021ID1107368907
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