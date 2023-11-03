الأمم المتحدة: اللجنة الأولى تعتمد مشاريع قرارات تتعلق بنزع السلاح

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 3 تشرين الثاني (بترا)- اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، مشاريع قرارات دولية تتعلق بنـزع السلام والأمن.

وحصل مشروع القرار المعنون "حظر استحداث وتصنيع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة لهذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح"، على تأييد 174 دولة وعارضته ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وأوكرانيا، وصوتت دولة جنوب السودان بالامتناع.

كما حصل مشروع القرار المعنون "تنفيذ إعلان المحيط الهندي منطقة سلام"، على تأييد 134 دولة ومعارضة 4 دول، هي فرنسا وأميركا وإسرائيل، وبريطانيا، فيما صوتت 44 دولة بالامتناع.

كما حصل مشروع القرار المعنون "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" على تأييد 174 دولة، دون أي معارضة، فيما صوتت 4 دول بالامتناع.

كما حصل مشروع القرار المعنون "تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي" على تأييد 182 دولة ومعارضة دولة واحدة فقط هي الهند.

كما حصل مشروع القرار المعنون "تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار" على تأييد 125 دولة ومعارضة 5 دول من بينها إسرائيل وأميركا وبريطانيا فيما صوتت 55 دولة بالامتناع.

كما حصل مشروع القرار المعنون "التطورات في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي" على تأييد 109 دول ومعارضة 52 دولة فيما صوتت 12 دولة بالامتناع.

كما حصل مشروع القرار المعنون "برنامج العمل لتعزيز سلوك الدولة المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي" على تأييد 158 دولة ومعارضة 10 دول فيما صوتت 12 دولة بالامتناع.

إلى ذلك، تم اعتماد مشاريع القرارات التالية دون تصويت وهي: "نزع السلاح الإقليمي"، "تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي"، "العلاقة بين نزع السلاح والتنمية"، "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح وتحديد الأسلحة"، "الشباب ونزع السلاح وعدم الانتشار"، "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح"، ومشروع قرار يتعلق بـ "الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها 2021-2025 المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 75/240".

--(بترا)

م د/م ق/أس

03/11/2023 17:00:45