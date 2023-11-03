استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن استشهاد الفتى محمد وائل عطا الجعبري (17 عاما)، متأثراً بجراح حرجة أصيب بها ظهر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. --(بترا) م . ف/م د/أس 03/11/2023 16:19:31

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