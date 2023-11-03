استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
التاريخ
11/3/2023 2:43:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن استشهاد الفتى محمد وائل عطا الجعبري (17 عاما)، متأثراً بجراح حرجة أصيب بها ظهر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 16:19:31
MENAFN03112023000117011021ID1107368906
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