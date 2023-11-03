الأونروا: نستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أنها تستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لها في قطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن وكالة "الأونروا" قولها إن "أكثر من 50 من مباني وأصول الوكالة التابعة لها في غزة، تأثرت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، في السابع من الشهر الماضي".
والخميس، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مقتل 70 من موظفيها في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 16:14:44
MENAFN03112023000117011021ID1107368905
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