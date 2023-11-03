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الأونروا: نستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني في غزة

11/3/2023 2:43:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أنها تستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لها في قطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن وكالة "الأونروا" قولها إن "أكثر من 50 من مباني وأصول الوكالة التابعة لها في غزة، تأثرت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، في السابع من الشهر الماضي".
والخميس، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مقتل 70 من موظفيها في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 16:14:44

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