القدرة: 9227 شهيدا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 9227 شخصا، بينهم 3826 طفلا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصحة رصدت 16 مجزرة خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن "حصيلة شهداء العدوان على القطاع ارتفعت إلى 9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 سيدات وإصابة 23516 مواطنا بجروح مختلفة" وذلك منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وتابع أن "الوزارة تلقت بلاغات مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض، بلغت 2100 منهم 1200 طفل".

وأضاف: " أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 196 شهيدًا، ما رفع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية إلى 997 مجزرة".

وأشار إلى "استشهاد 136 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

واتهم القدرة إسرائيل بـ"تعمّد استهداف أكثر من 102 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزًا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

وتابع أن "الاحتلال يمنع إجلاء الجرحى من مستشفيات شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وذلك بقطع الطرق الواصلة بين شمال غزة وجنوبه وصولا إلى معبر رفح البري".

ولفت إلى أن "مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي توقفت المولدات الرئيسة فيها وجرى تشغيل المولدات الثانوية لبقاء عمل الخدمات الحساسة مثل العناية المكثفة والحضانة وغرف العمليات".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

03/11/2023 15:36:24