بدء اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- بدأت اليوم الجمعة، اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي تستضيفه نقابة المحامين تحت عنوان "فلسطين القضية العادلة".
واستعرض أمين عام اتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى خلال الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس المكتب نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، تقريرًا عن أعمال الاتحاد خلال الفترة الماضية.
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، إن عدد المحامين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة ارتفع إلى 30 محاميا، كان آخرهم محاميان استشهدا مع عائلاتهم ليلة الجمعة.
وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة، أن النقابة فقدت الاتصال مع العديد من المحامين في القطاع، وأن زملاءهم في الضفة الغربية والقدس لم يمارسوا عملهم منذ بدء العدوان بسبب الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال، موضحًا أن المحاكم باتت شبه مغلقة، وتحولت المدن والقرى إلى سجون كبيرة، وأصبح مَن يحاول الخروج منها يعرض نفسه للخطر.
وطالب بالعمل على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كذلك محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وتخلل الجلسة نقاشات عن تقرير الأمين العام للاتحاد، شارك فيها عدد من نقباء المحامين في الدول العربية وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد.
--(بترا)
ع ح/م د/أس
03/11/2023 15:27:50
MENAFN03112023000117011021ID1107368903
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