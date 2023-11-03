مسيرات حاشدة بمحافظات الضفة الغربية تنديدا بالحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- شارك آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، اليوم الجمعة، بمسيرات جماهيرية حاشدة، تلبية لدعوة من حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، نصرة ودعما لصمود أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم عليها.

وانطلقت المسيرات من بعد صلاة الجمعة باتجاه مراكز المدن والحواجز العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، رفع المشاركون بها الأعلام الفلسطينية، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بمجازر الاحتلال ضد شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية

وأكدوا الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية باعتبارها ضمير الثورة وقانون انتصارها.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

03/11/2023 15:26:05