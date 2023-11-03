مسيرات حاشدة بمحافظات الضفة الغربية تنديدا بالحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- شارك آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، اليوم الجمعة، بمسيرات جماهيرية حاشدة، تلبية لدعوة من حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، نصرة ودعما لصمود أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم عليها.
وانطلقت المسيرات من بعد صلاة الجمعة باتجاه مراكز المدن والحواجز العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، رفع المشاركون بها الأعلام الفلسطينية، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بمجازر الاحتلال ضد شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية
وأكدوا الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية باعتبارها ضمير الثورة وقانون انتصارها.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
03/11/2023 15:26:05
MENAFN03112023000117011021ID1107368902
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