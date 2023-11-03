مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".

وأشارت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إلى أنه رغم ذلك فقط المحكمة المختصة يمكنها تحديد ما إذا كان ذلك يشكل إبادة جماعية، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وأضافت خلال ردها على سؤال حول هل ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة: "نحن نتحدث بوضوح عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".

وخلال المؤتمر، أوضحت ثروسيل أن "التهجير القسري للسكان، والهجمات المنهجية على المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على شعب غزة، هي جرائم حرب".

وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن المحكمة المختصة فقط، هي التي يمكنها تحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

03/11/2023 15:19:28