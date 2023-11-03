مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".
وأشارت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إلى أنه رغم ذلك فقط المحكمة المختصة يمكنها تحديد ما إذا كان ذلك يشكل إبادة جماعية، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.
وأضافت خلال ردها على سؤال حول هل ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة: "نحن نتحدث بوضوح عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".
وخلال المؤتمر، أوضحت ثروسيل أن "التهجير القسري للسكان، والهجمات المنهجية على المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على شعب غزة، هي جرائم حرب".
وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن المحكمة المختصة فقط، هي التي يمكنها تحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 15:19:28
MENAFN03112023000117011021ID1107368899
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