الذهب يتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في قرابة شهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع الذهب خلال الجلسة 0.2 بالمئة إلى 1989.8 دولار للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.
وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، انخفض الذهب واحدا بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.1 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.6 دولار .
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
03/11/2023 15:17:34
MENAFN03112023000117011021ID1107368898
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