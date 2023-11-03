الذهب يتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في قرابة شهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الذهب خلال الجلسة 0.2 بالمئة إلى 1989.8 دولار للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.

وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، انخفض الذهب واحدا بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.1 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.6 دولار .

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

03/11/2023 15:17:34