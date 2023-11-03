استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بدرس غرب رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه، في قرية بدرس غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، باستشهاد الشاب يوسف محمد يوسف شاهين (33 عاما) برصاص الاحتلال الحي في بدرس.

وقالت الوزارة، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب شاهين أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، وأصابته في صدره، وقد جرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة نعلين المجاورة، ووصفت إصابته بالخطيرة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وباستشهاد الشاب شاهين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 10 شهداء، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 144، ومنذ بداية العام الجاري إلى 352 شهيدا.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

03/11/2023 15:17:13