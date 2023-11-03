استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بدرس غرب رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه، في قرية بدرس غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، باستشهاد الشاب يوسف محمد يوسف شاهين (33 عاما) برصاص الاحتلال الحي في بدرس.
وقالت الوزارة، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب شاهين أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، وأصابته في صدره، وقد جرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة نعلين المجاورة، ووصفت إصابته بالخطيرة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
وباستشهاد الشاب شاهين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 10 شهداء، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 144، ومنذ بداية العام الجاري إلى 352 شهيدا.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
03/11/2023 15:17:13
MENAFN03112023000117011021ID1107368897
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