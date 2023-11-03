الأردنيـون ينفذون وقفات ومسيرات تضامنية نصـرة للأهل بغـزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- واصلت فعاليات شعبية ومجتمع مدني وأحزاب تنفيذ مسيرات تضامنية انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني وضحايا الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، مستنكرين استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة.
وانطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد مسيرة تضامنية، ندد فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مستذكرين شهداء الجيش العربي الاردني على أسوار القدس والتضحية بدمائهم الزكية دفاعا عن فلسطين .
وطالب المشاركون في المسيرة والذي يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الابرياء في غزة.
ورفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير بالإضافة إلى صور تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم والمجازر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين العزل.
واكدوا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد الدولية وقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون الحرب.
كما نظمت فعاليات شعبية وحزبية بعد صلاة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، الذي أودى بحياة آلاف الشهداء، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وعبر المشاركون في الوقفة التضامنية عن تنديدهم بالعدوان الغاشم، مطالبين البرلمانات العربية ومنظمات حقوق الإنسان، والضمائر الحية في العالم بالتدخل لموقف موحد لوقف العدوان فورا على غزة، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما، لوقف العدوان، الذي يشكل خرقا للإنسانية وتعديا صريحا على شعب اعزل.
وكانت دعت لهذه الوقفة فعاليات سياسية ونقابية وحزبية وشعبية، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء والتي تمثل حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله الأصليين.
كما نظمت فاعليات حزبية وسياسية وشعبية في الزرقاء، اليوم، مسيرة تضامنية من أمام جامع عمر بن الخطاب بعد صلاة الجمعة، وسط الزرقاء، للتنديد بجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر .
وأكدوا في المسيرة التضامنية، ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، داعين الأمة العربية إلى توحيد المواقف لوقف هذه الهمجية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وبينوا أن جميع المواثيق الدولية كفلت للشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال حتى زواله، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
وأشاد المشاركون بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
وفي العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية عقب صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة للفلسطينيين.
وطالبوا بوقف الحرب وكسر الحصار وإدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة المحاصر، منددين بالصمت العالمي تجاه ما يجرى من جرائم حرب بحق الأهل في فلسطين.
وثمن المشاركون بالمسيرة موقف الأردن في استدعاء الحكومة للسفير الأردني من إسرائيل واشتراط عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن بوقف الحرب على غزة.
وتناول خطباء المساجد في مدينة العقبة فضل الشهادة في سبيل الله ومرتبة الشهداء، كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء آلة الحرب الإسرائيلية.
وعلى صعيد متصل نظمت اللجنة التنسيقية لدعم ومناصرة غزة بعد صلاة اليوم الجمعة مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، انطلقت من أمام مسجد المفرق الكبير باتجاه إشارة الردايدة.
وردد المشاركون الذين حملوا الإعلام الأردنية والفلسطينية شعارات نصرة للأهل في قطاع غزة، ودعم صمودهم في مواجهة الاعتداء الوحشي والهمجي على القطاع، مشيدين بصمودهم الأسطوري في وجه قوات الاحتلال .
وندد المشاركون بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القوانين الإنسانية والشرائع السماوية وتصل إلى التطهير العرقي، ولا سيما الاستهداف الإسرائيلي الهمجي للمواطنين المدنين، خاصة الأطفال والنساء، مطالبين الدول العربية بالعمل على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأهالي في القطاع .
وشارك الآلاف بمسيرة حاشدة خرجت من مسجدي إربد الكبير والهاشمي وسط إربد عقب صلاة الجمعة تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه عل القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.
وردد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية، هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على ارضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة، منددين بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الابرياء والتي هي حرب إبادة وتطهير عرقي.
ورفع المشاركون في المسيرة التي توقفت عند دوار البريد وسط المدينة، شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة وإغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي تتعرض له غزة.
كما شاركت فعاليات شعبية في لواء الكورة بوقفة تضامنية مع غزة جرت عقب صلاة الجمعية أمام مسجد دير أبي سعيد الكبير، نددت بالممارسات الإجرامية غير المسبوقة من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ضاربة بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط في استهدافها المدنيين والأبرياء والعزل وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية وسبل العيش عن سكان القطاع.
وأكد المتحدثون في الوقفة، أن الموقف الرسمي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو موقف متقدم، وأن الأردن سيبقى الظهير والسند والداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.
وفي محافظة عجلون، نظمت فعاليات شعبية وحزبية، أمام المسجد الكبير، وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وعبر المتحدثون عن غضبهم تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأهل في فلسطين وغزة، مطالبين بضرورة وقف الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب فورا وعدم السكوت عن التنكيل بالأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في غزة واستهدافهم.
وحيوا صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي.
ونظمت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة لغزة وفلسطين.
وطالب المتحدثون بوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ورددوا شعارات تدين القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وحيوا صمود المرابطين أمام الاعتداءات الإسرائيلية .
وواصلت الفاعليات الشعبية والحزبية في محافظة الكرك اليوم الجمعة تنفيذ مسيرات بالقرب من المسجد العمري الواقع وسط مدينة الكرك تضامنا مع الأشقاء في غزة وضحايا الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستنكرت الفعاليات ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة، مطالبين بتدخل دولي فوري لإيقاف هذه المجازر، منددين بصمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الأبرياء في غزة.
وانطلقت مسيرة شعبية من مخيم مادبا تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة بمواجهة العدوان الإسرائيلي، شاركت فيها قوى سياسية وشعبية في المحافظة .
وعبر المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط مخيم مادبا باتجاه وسط مدينة مادبا عن غضبهم لاستمرار العدوان الغاشم على المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان وإيصال الغذاء والدواء والوقود للأشقاء في قطاع غزة.
--(بترا)
م ق/م ق/ر خ/م ق/أس
03/11/2023 15:06:15
MENAFN03112023000117011021ID1107368896
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