الأردنيـون ينفذون وقفات ومسيرات تضامنية نصـرة للأهل بغـزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- واصلت فعاليات شعبية ومجتمع مدني وأحزاب تنفيذ مسيرات تضامنية انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني وضحايا الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، مستنكرين استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة.

وانطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد مسيرة تضامنية، ندد فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مستذكرين شهداء الجيش العربي الاردني على أسوار القدس والتضحية بدمائهم الزكية دفاعا عن فلسطين .

وطالب المشاركون في المسيرة والذي يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الابرياء في غزة.

ورفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير بالإضافة إلى صور تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي الذي استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم والمجازر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين العزل.

واكدوا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد الدولية وقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون الحرب.

كما نظمت فعاليات شعبية وحزبية بعد صلاة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، الذي أودى بحياة آلاف الشهداء، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وعبر المشاركون في الوقفة التضامنية عن تنديدهم بالعدوان الغاشم، مطالبين البرلمانات العربية ومنظمات حقوق الإنسان، والضمائر الحية في العالم بالتدخل لموقف موحد لوقف العدوان فورا على غزة، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما، لوقف العدوان، الذي يشكل خرقا للإنسانية وتعديا صريحا على شعب اعزل.

وكانت دعت لهذه الوقفة فعاليات سياسية ونقابية وحزبية وشعبية، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء والتي تمثل حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله الأصليين.

كما نظمت فاعليات حزبية وسياسية وشعبية في الزرقاء، اليوم، مسيرة تضامنية من أمام جامع عمر بن الخطاب بعد صلاة الجمعة، وسط الزرقاء، للتنديد بجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر .

وأكدوا في المسيرة التضامنية، ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، داعين الأمة العربية إلى توحيد المواقف لوقف هذه الهمجية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وبينوا أن جميع المواثيق الدولية كفلت للشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال حتى زواله، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وأشاد المشاركون بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

وفي العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية عقب صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة للفلسطينيين.

وطالبوا بوقف الحرب وكسر الحصار وإدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة المحاصر، منددين بالصمت العالمي تجاه ما يجرى من جرائم حرب بحق الأهل في فلسطين.

وثمن المشاركون بالمسيرة موقف الأردن في استدعاء الحكومة للسفير الأردني من إسرائيل واشتراط عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن بوقف الحرب على غزة.

وتناول خطباء المساجد في مدينة العقبة فضل الشهادة في سبيل الله ومرتبة الشهداء، كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء آلة الحرب الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل نظمت اللجنة التنسيقية لدعم ومناصرة غزة بعد صلاة اليوم الجمعة مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، انطلقت من أمام مسجد المفرق الكبير باتجاه إشارة الردايدة.

وردد المشاركون الذين حملوا الإعلام الأردنية والفلسطينية شعارات نصرة للأهل في قطاع غزة، ودعم صمودهم في مواجهة الاعتداء الوحشي والهمجي على القطاع، مشيدين بصمودهم الأسطوري في وجه قوات الاحتلال .

وندد المشاركون بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القوانين الإنسانية والشرائع السماوية وتصل إلى التطهير العرقي، ولا سيما الاستهداف الإسرائيلي الهمجي للمواطنين المدنين، خاصة الأطفال والنساء، مطالبين الدول العربية بالعمل على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأهالي في القطاع .

وشارك الآلاف بمسيرة حاشدة خرجت من مسجدي إربد الكبير والهاشمي وسط إربد عقب صلاة الجمعة تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه عل القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.

وردد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية، هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على ارضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة، منددين بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الابرياء والتي هي حرب إبادة وتطهير عرقي.

ورفع المشاركون في المسيرة التي توقفت عند دوار البريد وسط المدينة، شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة وإغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي تتعرض له غزة.

كما شاركت فعاليات شعبية في لواء الكورة بوقفة تضامنية مع غزة جرت عقب صلاة الجمعية أمام مسجد دير أبي سعيد الكبير، نددت بالممارسات الإجرامية غير المسبوقة من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ضاربة بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط في استهدافها المدنيين والأبرياء والعزل وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية وسبل العيش عن سكان القطاع.

وأكد المتحدثون في الوقفة، أن الموقف الرسمي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو موقف متقدم، وأن الأردن سيبقى الظهير والسند والداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.

وفي محافظة عجلون، نظمت فعاليات شعبية وحزبية، أمام المسجد الكبير، وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وعبر المتحدثون عن غضبهم تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأهل في فلسطين وغزة، مطالبين بضرورة وقف الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب فورا وعدم السكوت عن التنكيل بالأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في غزة واستهدافهم.

وحيوا صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي.

ونظمت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة لغزة وفلسطين.

وطالب المتحدثون بوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ورددوا شعارات تدين القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وحيوا صمود المرابطين أمام الاعتداءات الإسرائيلية .

وواصلت الفاعليات الشعبية والحزبية في محافظة الكرك اليوم الجمعة تنفيذ مسيرات بالقرب من المسجد العمري الواقع وسط مدينة الكرك تضامنا مع الأشقاء في غزة وضحايا الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستنكرت الفعاليات ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة، مطالبين بتدخل دولي فوري لإيقاف هذه المجازر، منددين بصمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الأبرياء في غزة.

وانطلقت مسيرة شعبية من مخيم مادبا تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة بمواجهة العدوان الإسرائيلي، شاركت فيها قوى سياسية وشعبية في المحافظة .

وعبر المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط مخيم مادبا باتجاه وسط مدينة مادبا عن غضبهم لاستمرار العدوان الغاشم على المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان وإيصال الغذاء والدواء والوقود للأشقاء في قطاع غزة.

--(بترا)

م ق/م ق/ر خ/م ق/أس

03/11/2023 15:06:15