اختتام مؤتمر المدن الصحية في قطر بمشاركة أردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 3 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، الذي نظمته وزارة الصحة القطرية ومنظمة الصحة العالمية، على مدار 3 أيام، بمشاركة 15 دولة من الإقليم، إضافة إلى الأردن.

وتعهد ممثلو المدن في إقليم شرق المتوسط، بالعمل ضمن مسؤولياتهم من أجل التأكد من أن جميع القطاعات ذات الصلة تراعي الصحة والرفاهية أثناء تطوير سياساتها وتخطيط استراتيجياتها.

وتعهد المشاركون، بالمؤتمر، بالتصدي المنهجي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على الصحة العامة متضمنا وضع استراتيجيات التكيف لمنع العواقب الصحية للأحداث المتطرفة وتنفيذ سياسات التخفيف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال النقل المستدام، والحد من تلوث الهواء، وزيادة المساحات الخضراء.

وتعهد المشاركون كذلك بإعطاء الأولوية للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة داخل المجتمعات من خلال التدخلات المستهدفة تجاه الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن والسكان النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال فعاليات المؤتمر استعرض 43 خبيرا عربيا وأجنبيا خلاصة تجاربهم الهادفة إلى الإسهام بتحقيق الهدف الرئيسي للمؤتمر المتمثل باستكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، كما هدف المؤتمر إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية.

--(بترا)

م خ/م د/أس

03/11/2023 14:48:38