فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل تراجعا معتدلا في تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بأن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد سجل تراجعا معتدلا في تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 0.5 بالمئة عن مستواه المسجل في أيلول، وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجل ارتفاعا.

وقالت فاو في تقريرها الشهري الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن متوسط أسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميا، بلغ 120.6 نقاط في تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 10.9 بالمئة عن قيمته في السنة السابقة.

وانخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تشرين الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وكانت قراءة تشرين الأول هي الأدنى منذ آذار 2021.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9 بالمئة عن العام السابق.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

03/11/2023 14:31:42