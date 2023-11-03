أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما "يشهد جريمة ضد الإنسانية".

تصريح أردوغان جاء في كلمته التي ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

ولفت إلى أن "مأساة إنسانية غير مسبوقة تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع، حيث تتعرض المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين للقصف، ويتم قتل الأطفال الأبرياء بوحشية".

وأضاف: "ليس هناك مفهوم يمكن أن يفسر هذه الوحشية أو يبرر ما نشهده منذ 7 تشرين الأول، وبعبارة صريحة وواضحة، غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما كاملة".

وأشار إلى أن تركيا اتخذت موقفا مبدئيا وإنسانيا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، ولطالما أعربت في كل فرصة عن رفضها للأعمال التي تستهدف المدنيين.

وأردف الرئيس التركي: "أولويتنا إرساء وقف إطلاق نار إنساني على وجه السرعة".

وقال: "نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

وأكد أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.

وذكر أردوغان أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط.

وأضاف: "الموقف الذي سنتخذه بصفتنا منظمة الدول التركية سيشكل نموذجا للمنظمات الأخرى".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

03/11/2023 14:26:24