أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما "يشهد جريمة ضد الإنسانية".
تصريح أردوغان جاء في كلمته التي ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
ولفت إلى أن "مأساة إنسانية غير مسبوقة تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع، حيث تتعرض المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين للقصف، ويتم قتل الأطفال الأبرياء بوحشية".
وأضاف: "ليس هناك مفهوم يمكن أن يفسر هذه الوحشية أو يبرر ما نشهده منذ 7 تشرين الأول، وبعبارة صريحة وواضحة، غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما كاملة".
وأشار إلى أن تركيا اتخذت موقفا مبدئيا وإنسانيا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، ولطالما أعربت في كل فرصة عن رفضها للأعمال التي تستهدف المدنيين.
وأردف الرئيس التركي: "أولويتنا إرساء وقف إطلاق نار إنساني على وجه السرعة".
وقال: "نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".
وأكد أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.
وذكر أردوغان أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط.
وأضاف: "الموقف الذي سنتخذه بصفتنا منظمة الدول التركية سيشكل نموذجا للمنظمات الأخرى".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
03/11/2023 14:26:24
MENAFN03112023000117011021ID1107368893
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