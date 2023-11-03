فرنسا تندد بالهجمات الإسرائيلية على مواقع الأمم المتحدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)-نددت فرنسا، اليوم الجمعة، بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، بحسب المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران .
يأتي ذلك بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.
وقال فيران، في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"، بعدما أدان "بشدة" في تصريح سابق لقناة "بي إف إم تي في" لمدرسة في جباليا تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، مقتل 27 شخصاً على الأقل، بقصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 13:41:34
MENAFN03112023000117011021ID1107368891
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