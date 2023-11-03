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فرنسا تندد بالهجمات الإسرائيلية على مواقع الأمم المتحدة في قطاع غزة

11/3/2023 2:42:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)-نددت فرنسا، اليوم الجمعة، بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، بحسب المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران .
يأتي ذلك بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.
وقال فيران، في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"، بعدما أدان "بشدة" في تصريح سابق لقناة "بي إف إم تي في" لمدرسة في جباليا تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، مقتل 27 شخصاً على الأقل، بقصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
03/11/2023 13:41:34

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