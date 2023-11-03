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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في غزة

11/3/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال مكتب "وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وعدداً من المكاتب الصحفية في مدينة غزة.
ونشرت الوكالة الفرنسية اليوم الجمعة، على صفحتها مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف مبنى «حجي» في غزة، حيث توجد تلك المكاتب، في وقت تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحافيين الموجودين داخل القطاع.
وكانت الوكالة، أعلنت سابقًا، أنّ لديها تسعة موظفين فلسطينيين في غزة، يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر، وقد "فروا جميعهم من منازلهم، وأخلوا مكتبهم في مدينة غزة، عندما أمر الجيش الإسرائيلي السكان بالتحرك نحو جنوب القطاع"، مشيرةً إلى أنّ "كل ما تبقى في المكتب هو كاميرا، على السطح، تبث صوراً حية لمحطات التلفزيون في جميع أنحاء العالم".
--(بترا)
رصد/م د/أس
03/11/2023 13:31:02

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