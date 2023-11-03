طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال مكتب "وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وعدداً من المكاتب الصحفية في مدينة غزة.
ونشرت الوكالة الفرنسية اليوم الجمعة، على صفحتها مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف مبنى «حجي» في غزة، حيث توجد تلك المكاتب، في وقت تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحافيين الموجودين داخل القطاع.
وكانت الوكالة، أعلنت سابقًا، أنّ لديها تسعة موظفين فلسطينيين في غزة، يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر، وقد "فروا جميعهم من منازلهم، وأخلوا مكتبهم في مدينة غزة، عندما أمر الجيش الإسرائيلي السكان بالتحرك نحو جنوب القطاع"، مشيرةً إلى أنّ "كل ما تبقى في المكتب هو كاميرا، على السطح، تبث صوراً حية لمحطات التلفزيون في جميع أنحاء العالم".
--(بترا)
رصد/م د/أس
03/11/2023 13:31:02
MENAFN03112023000117011021ID1107368890
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